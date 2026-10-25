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Afyonkarahisar'da boş tanker yangını çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü

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Afyonkarahisar'da boş tanker yangını çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü
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Afyonkarahisar'da Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak'ta boş yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında tanker kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar boş yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevresinde bulunan diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş yakıt tankerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çevredeki diğer araçlara sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, tanker yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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