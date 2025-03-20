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Afyonkarahisar'da Babasını Bıçaklayarak Öldüren Oğul Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Babasını Bıçaklayarak Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Hakan U., tartışma sonrası babası Önder U.'yu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Hakan U. gözaltına alındı ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Afyonkarahisar'da bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere olay, Şuhut'a bağlı Ortapınar köyünde yaşandı. Hakan U.'nun babası Önder U. ile yaşadığı tartışma kavgaya döndü. Hakan U. daha sonra eline aldığı bıçakla babasını öldürdü. Gözaltına alınan Hakan U.'nun psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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