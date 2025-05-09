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Afyonkarahisar'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Afyonkarahisar'da Vali Vekili, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'nın katıldığı toplantıda, asayiş durum değerlendirmesi yapıldı ve alınacak tedbirler tartışıldı.

Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda Afyonkarahisar'ın asayişi değerlendirildi.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantı, Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ülke genelinde güvenlik ve asayişe dair mevcut durum değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde alınması planlanan tedbirler de ele alındı. Afyonkarahisar'da da kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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