Afyonkarahisar'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan U.C.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR