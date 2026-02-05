Haberler

Polis hapis cezalarıyla aranan 3 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri toplam 7 yıl ceza alırken, diğerleri de hırsızlık ve dağıtım suçlarından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.A. isimli şahsın 7 farklı dosyadan toplam 7 yıl 1 ay 15 gün,

E.G. isimli şahıs açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl ve açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefet ve cezaevi firarisi olarak 4 farklı dosyadan toplam 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan C.İ. isimli şahıs polisin takibi sonrası yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

