7 suçtan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

7 suçtan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Şuhut ilçesinde 7 ayrı suçtan aranmakta olan F.Ö., emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 7 ayrı suçtan hakkında yaklaşık 8 yıl hapis cezası olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde takibe alınan F.Ö.'nün yeri emniyet ekiplerince tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
