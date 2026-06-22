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Jandarma çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakaladı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakaladı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arananın 40 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 40 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslardan jandarmada ki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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