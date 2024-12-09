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Afyonkarahisar'da 4 Gün Boyunca Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu

Afyonkarahisar'da 4 Gün Boyunca Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 4 gün boyunca kendisinden haber alınmayan 56 yaşındaki Adem Turacı, evinde ölü bulundu. Akrabaları tarafından polise yapılan ihbar üzerine, evine giren ekipler, Turacı'nın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da 4 gün boyunca kendisinden haber alınmayan 56 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Bolvadin ilçesi Hacı Halife Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Adem Turacı'dan (56) haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Turacı'nın evine giden ekipler ardından itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri şahsın evine merdiven yardımıyla pencereden girerek kapıyı açtı. İçeri giren ekipler Turacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Turacı'nın öldüğünü belirledi. Adem Turacının cenazesini evinden polisler ve zabıtalar çıkarttı. Turacı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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