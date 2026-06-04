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Otuz dokuz suç kaydıyla aranan şahıs yakalandı

Otuz dokuz suç kaydıyla aranan şahıs yakalandı
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Afyonkarahisar'da 39 aranma kaydı ve 22 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.C., polisin başarılı takibi sonucu kent merkezinde yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 39 aranma kaydı ve 22 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.C., isimli şahsın farklı suçlardan 39 aranma kaydı bulunduğu ayrıca 22 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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