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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
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Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan M.G., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis c ezasıyla aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.G. isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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