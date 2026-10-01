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Afyonkarahisar Çobanlar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi hafif yaralandı

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Afyonkarahisar Çobanlar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi hafif yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük köyünden Akkoyunlu istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 03 AJR 601 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen T.G. yönetimindeki 41 UZ 635 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücü A.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K., H.S.K. ve M.K. ile diğer araç sürücüsü T.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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