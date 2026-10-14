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Afyonkarahisar Çay'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Çay'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Yeşilevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ö. ve S.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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