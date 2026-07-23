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Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı polis yakaladı
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Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan bilişim dolandırıcısı K.K., polis takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 4 ile hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan K.K., polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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