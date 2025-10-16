Afganistan-Pakistan Sınırında Askeri Çatışmalar: 18 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan ile Afganistan arasında 10 Ekim'den bu yana yaşanan askeri çatışmalarda Afgan tarafında en az 18 sivilin hayatını kaybettiğini, 361 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların bilançosuna yer verildi. 10 Ekim'den bu yana iki taraf arasındaki çatışmalar sonucu Afganistan'da 18 sivilin hayatını kaybettiği, 360 sivilin de yaralandığı belirtildi. En fazla sivil kaybın, çarşamba günü Kandahar vilayetinin Spin Boldak bölgesinde yaşandığı aktarıldı. Spin Boldak'ta en az 17 sivilin hayatını kaybettiği, 346 sivilin ise yaralandığı aktarıldı. Ayrıca Paktika, Patkya, Kunar ve Helmand vilayetlerinde önceki günlerde yaşanan sınır ötesi çatışmalarda 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 sivilin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "UNAMA, sivilleri korumak ve daha fazla can kaybını önlemek için tüm tarafları düşmanlıklara kalıcı bir son vermeye çağırıyor, tüm taraflara, sivil kayıplarını önlemek için ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyatlılık gibi temel ilkelere uyma konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı. Pakistan tarafında ise sivil can kaybı bildirilmedi.

Dün iki ülke arasında 48 saat süreyle ateşkes ilan edilmişti. - KANDAHAR