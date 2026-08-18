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Kabil'de eğitim merkezinde patlama: 42 çocuk yaralandı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde meydana gelen patlamada en az 42 çocuk yaralandı. BM, 10-14 yaş arası çocukların etkilendiğini belirterek soruşturma çağrısı yaptı. Saldırıyı kınayan taraflar, çocuklara ve eğitim kurumlarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Afganistan'da bir eğitim merkezinde meydana gelen patlamada en az 42 çocuk yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde patlama meydana geldi. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), dün yaşanan patlamada 10 ila 14 yaşlarında en az 42 çocuğun yaralandığını belirterek soruşturma çağrısında bulundu.

Patlama, akşam saatlerinde Kabil'in ağırlıklı olarak Afganistan'daki Hazara ve Şii azınlıkların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bölge geçmişte, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın da bulunduğu terör örgütleri tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

Kabil'deki EMERGENCY Hastanesi Afganistan Direktörü Dejan Panic, yaptığı açıklamada, "Tüm hastalar şarapnel yaralanmaları nedeniyle tedavi gördü. En az üçünün ameliyat edilmesi gerekti" dedi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken BM'nin Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı "iğrenç bir saldırı" olarak nitelendirerek kınadı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Afganistan misyonu ise "Çocuklara ve eğitim merkezlerine yönelik kasıtlı saldırılar kabul edilemez" dedi.

Afganistan'daki saldırılar

Mayıs 2021'de bir okula düzenlenen saldırıda en az 85 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu kız çocukları ve kadınlardan oluşuyordu. Eylül 2022'de üniversite giriş sınavı için deneme sınavının yapıldığı bir eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında çoğu genç kızlardan oluşan en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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