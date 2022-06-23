AFAD Marmaris'teki yangında son durumu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personelin müdahale ettiğini ve bölgedeki 274 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi. 21 Haziran günü saat 14.02'de Dalaman'da, 22 Haziran günü saat 09.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınların kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Marmaris'teki yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan Afad, şu bilgileri paylaştı:

"Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir."

Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.

Açıklamada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 12 personel ile hasar tespit çalışmalarını yürüttüğü belirtilerek, Afet Enerji Grubu'nun 50 personel ve 16 platformlu araçla görev yaptığı, grubun il genelinde enerji nakil hattı hasarı ve elektrik verilemeyen mahalle bulunmadığı bilgisini ilettiği kaydedildi. Afet Haberleşme Grubu'nun yangın sahasında 9 personelle görev yaptığı, muhtemel arızalara karşı ekiplerin hazır bekletildiği de belirtilen açıklamada, 5 mobil baz istasyonunun oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için sahada hazır bulunduğu ifade edildi. Can kaybı ve kayıp herhangi bir vatandaş olmadığı, yangın nedeniyle 7 kişinin dumandan etkilendiği, 3 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin 13 ambulans, 15 UMKE aracı, 1 motorize tim, 1 komuta kontrol aracı ve 135 personel ile müdahalede bulunulduğu vurgulandı. Bölgede bin 250 çorba, bin 210 kumanya, 3 bin 150 sıcak yemek, 250 ikram malzemesi, 3 bin 80 su dağıtımı yapıldığı belirtilen açıklamada, 48 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bildirildi.

AFAD'ın açıklamasında şunlar ifade edildi:

"22 Haziran 2022 tarihinden itibaren Muğla ili genelinde yangın afeti nedeniyle su kesintisi ya da basınç düşüklüğü yaşanan mahalle-mevkii bulunmamaktadır. Muğla Defterdarlığından 10 personel hazır şekilde sahada beklemektedir. Merkez Bölge Trafik ve bağlı istasyonlarına ait yangın bölgesi sorumluluk alanında ve güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa