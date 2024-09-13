Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı

Afad, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Refahiye ilçesinde, saat 09.48'de, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Erzincan Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptığı açıklamada; "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek ülke için temennilerde bulundu.

İşte Erzincan Valiliği'nden yapılan o açıklama: