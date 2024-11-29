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Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

MUHİTTİN BÖCEK: OLUMSUZ İHBAR YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya'mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerine yer verdi.

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

"HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.

Antalya Valiliği de 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBayram AKINCI:

ciddi bi depremdi panikledik

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Antalyadaki chpli kardeşlerime aman bir şey olmasın bizim için çok değerliler.

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Haber YorumlarıCoşkun Dilaver:

Birde antalyayı en sağlam il olarak söylüyorlardı. burdan şu çıkıyor faylar hakkında hiç bir bilgileri ,belki eksik verileri var.

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Haber YorumlarıUzman:

2024.11.29 22:22:39 35.8295 31.6977 8.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2024.11.29 22:13:12 35.8463 31.6730 9.8 -.- 5.2 -.- AKDENIZ 5.2 kardeşim nasıl bir habercilik bu

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Antalyaya geçmiş olsun rabbim sesimizi duy sarayda 9.9 deprem olsun

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