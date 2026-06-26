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Adliyede "İnfazını 100 bin liraya erteletirim" diyen sahte yazı işleri müdürü yakalandı

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Ankara Adliyesi'nde kendisini kalem müdürü olarak tanıtarak 100 bin lira karşılığında infaz erteleme vaadinde bulunan şüpheli, bir savcının ihbarı üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Adliyesi'nde kendisini kalem müdürü olarak tanıtarak infaz erteleme işlemini 100 bin lira karşılığında yaptırabileceğini iddia eden şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Adliyesi orta kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre cezaevinden izinli çıkan N.K., infazının ertelenmesi için arkadaşı C.K.'den yardım istedi. C.K. ise akrabasının adliyede kalem müdürü olarak görev yaptığını ve işlemleri halledebileceğini söyleyerek, N.K.'yi G.Ş. ile bir araya getirdi. Kendisini kalem müdürü olarak tanıtan G.Ş., infaz erteleme işlemlerini 100 bin lira karşılığında halledebileceğini söyledi. Bu esnada kafeteryada konuşmalara kulak misafiri olan bir cumhuriyet savcısı, kolluk kuvvetlerine talimat vererek şüphelinin mevcutlu olarak gözaltına alınmasını sağladı. Ekipler G.Ş. ve C.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla G.Ş. ve C.K. hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, G.Ş.'nin açıktan hırsızlık, otodan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme ve yankesicilik gibi çeşitli suçlardan toplam 17 suç kaydı bulunduğu belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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