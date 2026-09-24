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Adli Tıp'taki Kozinoğlu örneklerini çaldığı iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki örneklerin bulunduğu odaya girdiği iddia edilen şüpheli, Silivri Adliyesi'nde ifadesi alındı. İfadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki örneklerin bulunduğu odaya girdiği iddia edilen şüpheli, ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'nde getirildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin bulunduğu odaya su sebili takma bahanesiyle girdiği ve odadan hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan Gürsoy E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Gürsoy E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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