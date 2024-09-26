Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Adıyaman Mimar Sinan Parkında polis ekiplerince sıkı denetim gerçekleştiriliyor.

Adıyaman'ın kent merkezinde bulunan ve en işlek parkları arasında yer alan Mimar Sinan Parkı polis ekiplerince sürekli denetleniyor. Çoğunlukla gençlerin yoğun olarak bulunduğu parklardan birisi olan Mimar Sinan Parkında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin kimlik kontrollerini gerçekleştirirken aynı zamanda üst araması da yapıyor. Motosikletli şahısların park içerisinde cirit atmasına da müsaade etmeyen polis ekipleri, halkın parkları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullana bilmesi için gece gündüz demeden denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguluyor.

Polis ekiplerinin denetimlerinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise, "Daha önceden park içerisinde rahat bir şekilde zaman geçiremiyorduk. Motorlu şahıslar yüzünden parkta yürüyemez hale gelmiştik. Yapılan denetimler sayesinde artık hem motorlu şahıslar park içerisine gelemiyor hem de kötü amaçlı kişiler park içerisine barınamıyor. Artık daha güvenli ve rahat bir şekilde zaman geçirebiliyoruz. Parkta denetimlerin sürekli yapılmasını önemle istiyoruz. Deprem bölgesi Adıyaman'ımızda gideceğimiz pek bir yer kalmadığı için artık parklarda zaman geçiriyoruz, bu yüzden de parkların denetlenmesi bizler için oldukça önem arz ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN