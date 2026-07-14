Haberler

Yapıların camlarını taşlayarak kırdılar

Yapıların camlarını taşlayarak kırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Millet Bahçesi'ndeki yapıların camları, kimliği belirsiz bir grup tarafından taşlanarak kırıldı. Şahıslar olay yerinden kaçtı.

Adıyaman Millet Bahçesinde yer alan yapıların camları taşlanarak kırıldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde bulunan bazı yapıların yanına gelen kimliği belirsiz bir grup şahıs, ellerine aldıkları taşlarla yapılan camlarına atmaya başladı. Camları kıran şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kimliği belirsiz şahısların yapılara zarar vermesi ise pes dedirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı