Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024 ana kararnamesi çerçevesinde başka adliyelere ataması yapılan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, "Bu kararnamede Kahta olarak haklı bir gurur daha yaşıyoruz. Kahta'da görev yapan iki Cumhuriyet Savcımız, Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandılar. Bugün uğurladığımız Cumhuriyet Savcılarımıza ve Kahta'da görev yapmaya devam eden Cumhuriyet Savcılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 2023 yılında yüzde 118 oranında rekor sayılabilecek düzeyde iş çıkarma yüzdesi yakalayarak çok güzel bir çalışma dönemini geçirdik. Yine Kahta'da bu güzel çalışma ortamının oluşmasında katkıları olan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcımız Gökhan Şahin'e ve Adalet Komisyonu Başkanımız Mehmet Demirci'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen programa, HSYK Adıyaman Başmüfettişi Oğuzhan Kaya, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, tayini hakim savcı ve Kahta Adliyesi personelleri katıldı.

Programın sonunda görev yeri değişen hakimler ve savcılara plaket taktim edildi. - ADIYAMAN