Adıyaman'ın Besni ilçesinde apartmanda yangın çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde bulunan apartmanın 3. Katında yangın çıktı. Ahmet Candan'a ait dairenin mutfağında ilk belirlemelere göre belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Ahmet Candan ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evin mutfak bölümünde çıkan yangında mutfak kullanılmaz hale gelirken dairenin büyük bir bölümü alevlerden ve dumandan etkilenerek zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN