Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen 48 BAK 657 plakalı otomobil, İhsan D. idaresindeki 34 NA 1694 plakalı minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Emre K. ile yolcu olarak bulunan Sinem Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı