Haberler

Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen 48 BAK 657 plakalı otomobil, İhsan D. idaresindeki 34 NA 1694 plakalı minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Emre K. ile yolcu olarak bulunan Sinem Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

Kıyafeti sahnede eridi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'i rezil rüsva eden hareket

Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

Evliliğini bitirdi! Zehir zemberek sözlerle böyle duyurdu
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz