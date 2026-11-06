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Adıyaman Gölbaşı'da yaklaşık 4 gündür aranan zihinsel engelli şahısı AFAD sağ buldu

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Adıyaman Gölbaşı'da yaklaşık 4 gündür aranan zihinsel engelli şahısı AFAD sağ buldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde yaşayan, yaklaşık 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, AFAD ekiplerinin kırsal bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs ailesine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahıs, yapılan çalışmalar sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde yaşayan 39 yaşındaki zihinsel engelli Emrah Orhan, yaklaşık 4 gün önce yaşadığı adresinden ayrılarak kayıplara karıştı. Emrah Orhan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. 4 gündür her yerde aranan Emrah Orhan için AFAD ekiplerince bölgenin kırsal yerlerinde hem havadan hem de karadan arama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Emrah Orhan, AFAD ekipleri tarafından beldenin kırsal bir bölgesinde sağ olarak bulundu.

AFAD ekiplerince alınan Emrah Orhan, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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