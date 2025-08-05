Adıyaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman'ın Ulubaba Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Ulubaba Dağı eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Keven bitkisinin yoğun olduğu ormanlık bölgede çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazi şartlarının dağlık olması sonucu ekipler alevlere müdahalede güçlük yaşadı. Durum üzerine bölgeye helikopter desteği istendi. Bölgeye gelen helikopterle alevlere havadan müdahale edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çok sayıda keven bitkisi yanarak zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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