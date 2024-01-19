Adıyaman'daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi

Adıyaman'daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi

MALATYA - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 40 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.37'de merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan deprem Malatya'da da hissedildi.