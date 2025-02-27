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Adıyaman'da Yerde Hareketsiz Bulunan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Yerde Hareketsiz Bulunan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası sağlık durumu iyi olduğu bildirilen şahsın, madde etkisinde olduğu tahmin ediliyor.

Adıyaman'da yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi girişinde kaldırımda hareketsiz yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan aynı zamanda bilinci yerinde olmayan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavin altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kişinin madde etkisinde olduğu tahmin edildiği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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