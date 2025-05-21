Adıyaman'da Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Ürkü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Gaziantep Caddesi üzerinde E.B. yönetimindeki 01 EVE 55 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cuma Ürkü'ye (56) çarptı. Meydana gelen kazada Cuma Ürkü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cuma Ürkü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Ürkü'nün cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden çıkan şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.