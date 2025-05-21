Adıyaman'da Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Gaziantep Caddesi üzerinde E.B. yönetimindeki 01 EVE 55 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cuma Ürkü'ye (56) çarptı. Meydana gelen kazada Cuma Ürkü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cuma Ürkü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Ürkü'nün cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN