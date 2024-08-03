Adıyaman'da, yaşı küçük çocuğun kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ailesinden izinsiz bir şekilde babasına ait 02 AEG 640 plakalı motosikleti alan Yusuf T. (14), Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada yaşı küçük olan sürücü Yusuf T. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN