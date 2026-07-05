Haberler

Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polis ekipleri kurtardı

Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polis ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, polis ekiplerince kurtarılarak suyla soğutuldu. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 6. No'lu Sağlık Ocağı yakınlarında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise polis ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa su dökülerek soğutuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı

Transfer iptal! Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
'Geleceğin Mührü' kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı

Onbinler paylaştı! "Geleceğin Mührü" sosyal medyaya damga vurdu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi

"Patron kim?" tartışması son sürat! Netanyahu'dan Trump'a yanıt geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi

ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi