Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polis ekipleri kurtardı

Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 6. No'lu Sağlık Ocağı yakınlarında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise polis ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa su dökülerek soğutuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı