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Adıyaman'da yağışın çökerttiği yolda mahsur kalan tır iş makineleriyle kurtarıldı

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Adıyaman'da yağışın çökerttiği yolda mahsur kalan tır iş makineleriyle kurtarıldı
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Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde malzeme yüklü bir tır, şiddetli yağışların ardından çöken yolda mahsur kaldı. Tırın kurtarılması için önce yükü boşaltıldı, ardından iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adıyaman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken yolda bir tır mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde malzeme yüklü bir tır, yağışların ardından çöken yolda mahsur kaldı. İlerleyemeyen tır, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Tırın kurtarılması için ilk olarak üzerindeki yük boşaltıldı. Ardından iş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan tır, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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