Ölüm virajında motosiklet takla attı: 1 ölü

Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki Börgenek köyü rampasında motosikletin virajı alamayarak bariyere çarpması sonucu sürücü Emrah Can Karadana hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, köy muhtarı bölgede sürekli kaza yaşandığını belirtti.

Adıyaman'da sürekli kazaların yaşandığı virajda motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü rampasında Emrah Can Karadana (18) idaresindeki 46 ANB 112 plakalı motosiklet, virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrası Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Karadana'nın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
