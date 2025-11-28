Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahsı 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yapan O.Y. isimli şahsa 15 yıl 9 ay hapis ve 180 bin lira para cezası verdi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan şahsa 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan O.Y. isimli şahsın duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan O.Y.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 180 bin lira para cezası verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.