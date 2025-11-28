Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahsı 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan şahsa 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan O.Y. isimli şahsın duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan O.Y.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 180 bin lira para cezası verildi. - ADIYAMAN