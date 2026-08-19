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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Adıyaman'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticaret ve kullanma suçlarından gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.E. ve A.T. isimli şahısları 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve A.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde M.F.Y. isimli şahıs, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan başka bir operasyonda ise 'Uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıs' olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, O. Ç. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yaklaşık 5 adet suç kaydı bulunan O.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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