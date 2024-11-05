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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şahıs Hakkında İşlem

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şahıs Hakkında İşlem
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda 30 şahıs hakkında işlem yaparak, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 30 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde durumundan şüphelenen şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde 2 kilo 485 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar, 4 gram skunk, 3 adet galara, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı 1 litre 300 ml aseton ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken toplam 30 şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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