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Adıyaman'da Uyuşturucu Etkisiyle Yere Yığılan Şahıs Vatandaşları Korkuttu

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Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişi kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle sokak ortasında yere yığılıp kaldı. Çevredeki vatandaşların korkmasına neden olan şahıs, bir süre yerinde kaldıktan sonra olay yerinden sendeleyerek ayrıldı.

Adıyaman'da, bir kişi kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yere yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bir şahıs kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisiyle sokak ortasına yığıldı. Yerinden kıpırdayamayan ve değişik sesler çıkaran şahıs çevredeki vatandaşların da korkmasına neden oldu. Kimsenin yanına korkudan yanaşamadığı şahıs, yerde bir süre kaldıktan sonra olay yerinden sendeleyerek ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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