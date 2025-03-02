Adıyaman'da Uyuşturucu Etkisiyle Yere Yığılan Şahıs Vatandaşları Korkuttu

Adıyaman'da, bir kişi kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yere yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bir şahıs kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisiyle sokak ortasına yığıldı. Yerinden kıpırdayamayan ve değişik sesler çıkaran şahıs çevredeki vatandaşların da korkmasına neden oldu. Kimsenin yanına korkudan yanaşamadığı şahıs, yerde bir süre kaldıktan sonra olay yerinden sendeleyerek ayrıldı. - ADIYAMAN