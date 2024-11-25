Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 17 Kişi Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığın yapılan uyuşturucu denetimlerinde 17 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 30 gram skunk, 28 gram metamfetamin, 23 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu hap ve 70 ml aseton ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 17 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN