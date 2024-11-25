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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 17 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 17 Kişi Yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uyuşturucu denetimlerinde 17 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığın yapılan uyuşturucu denetimlerinde 17 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 30 gram skunk, 28 gram metamfetamin, 23 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu hap ve 70 ml aseton ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 17 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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