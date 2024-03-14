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Adıyaman'da traktörle otomobil çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

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Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen kazada, traktörle otomobil çarpıştı ve traktör devrilerek ters döndü. Kazada traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, otomobille çarpışan traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Çalış idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktör ile Müslüm Polat idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 5. kilometrsinede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Abuzer Çalış olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekşilerince yapılan Çalış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çalış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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