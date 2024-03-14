Adıyaman'da traktörle otomobil çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da, otomobille çarpışan traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Çalış idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktör ile Müslüm Polat idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 5. kilometrsinede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Abuzer Çalış olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekşilerince yapılan Çalış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çalış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN