Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Karatilbe Köyünde M.R.T., idaresindeki traktör, 3 yaşındaki Sümeyye Dağ'a çarptı. Traktörün altında kalan Sümeyye Dağ için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından müdahale edilen Sümeyye Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minik çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

25 kilo veren Bergüzar Korel, bikinili pozuyla takipçilerini selamladı
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.