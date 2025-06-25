Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Karatilbe Köyünde M.R.T., idaresindeki traktör, 3 yaşındaki Sümeyye Dağ'a çarptı. Traktörün altında kalan Sümeyye Dağ için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından müdahale edilen Sümeyye Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minik çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.