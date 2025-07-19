Adıyaman'da Traktör Çarpması Sonucu Kadın Yaralandı

Adıyaman'da Traktör Çarpması Sonucu Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Paşamezra Köyü'nde geri geri giden bir traktör, bahçe kapısına çarptı ve kapı üzerindeki kadının yaralanmasına neden oldu. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, geri geri giden traktörün çarpması sonucu devrilen bahçe kapısının altında kalan kadın yaralandı.

İddiaya göre, Adıyaman merkez Paşamezra Köyü'nde İlhan Ç. idaresindeki traktör, geri geri giderken bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrilen demir kapı, sürücünün annesi Ayten Ç.'nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayten Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor

Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılık iddialarını boşa çıkardı

Ayrılık iddiaları rafa kalktı! Lübnan'da aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.