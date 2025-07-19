Adıyaman'da Traktör Çarpması Sonucu Kadın Yaralandı
Adıyaman merkez Paşamezra Köyü'nde geri geri giden bir traktör, bahçe kapısına çarptı ve kapı üzerindeki kadının yaralanmasına neden oldu. Kadın hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da, geri geri giden traktörün çarpması sonucu devrilen bahçe kapısının altında kalan kadın yaralandı.
İddiaya göre, Adıyaman merkez Paşamezra Köyü'nde İlhan Ç. idaresindeki traktör, geri geri giderken bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrilen demir kapı, sürücünün annesi Ayten Ç.'nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayten Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa