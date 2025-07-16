Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Meryem K. ve Fatma K. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşısında İsmail K. idaresindeki 02 AFS 943 plakalı otomobil ile Mahmut Y. yönetimindeki 02 AEC 430 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Meryem K., Fatma K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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