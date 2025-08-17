Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harmanlı Beldesi'nde Yasin Tütün idaresindeki 27 AFM 79 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Ergün idaresindeki 46 NA 515 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 27 AFM 79 plakalı otomobil sürücüsü ile 46 NA 515 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Serap Ergün yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN