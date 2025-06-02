Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu Hastane Kavşağı'nda Şaban Tanrıkulu idaresindeki 34 ND 4360 plakalı otomobil ile Cumali Aydın idaresindeki 44 ABV 995 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ertuğrul Tanrıkulu ile Sıdıka Tanrıkulu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ertuğrul ve Sıdıka Tanrıkulu'nu Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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