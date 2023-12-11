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Adıyaman'da Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye başka bir araç çarptı. Tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye başka bir araç çarpı. Tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya-Gölbaşı yolu 8'inci kilometrede meydana geldi. Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti. Arızayı gidermek için tırdan inen sürücüye, plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır şoförü refüje fırladı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çarpan aracın tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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