Adıyaman'da Ters Yöne Giren Araçla Kaza: 1 Yaralı

Adıyaman'da Ters Yöne Giren Araçla Kaza: 1 Yaralı
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Adıyaman'da ters yöne giren bir otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da ters yöne giren otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan T., idaresindeki 02 ADC 126 plakalı hafif ticari araç ile yola ters yönden gelen Murat E., idaresindeki 06 EZV 910 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan Figen K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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