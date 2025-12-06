Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Adıyaman'da su kuyusuna düşen bir keçi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi K-29 Konteyner Kent yakınlarında su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusunda kurtarma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde kuyudaki keçi sağ salim bir şekilde kuyudan çıkarıldı.
Keçi daha sonra ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa