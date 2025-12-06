Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen bir keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi K-29 Konteyner Kent yakınlarında su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusunda kurtarma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde kuyudaki keçi sağ salim bir şekilde kuyudan çıkarıldı.

Keçi daha sonra ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN