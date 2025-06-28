Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Adıyaman'ın Külafhöyük köyü yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 28 yaşındaki Hasan Tahsin B. ağır yaralandı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Adıyaman'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkeze bağlı Külafhöyük köyü yakınlarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Hasan Tahsin B. (28), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Tahsin B. için çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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