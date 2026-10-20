Adıyaman'da silahlı kavgada 17 şüpheli tutuklandı, 13 kişiye ev hapsi verildi

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 13 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında 16 Ekim'de iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi, 3 kişi ise darp sonucu yaralanmıştı.

Olayın ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenlenmiş ve operasyonlarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, mermi ve fişek ele geçirilerek el konulmuştu.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin adli işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 21'i tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle adli makamlara sevk edilirken, 5 kişi serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 13 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı